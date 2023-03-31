رفح: حماس تنظم وقفة نصرةً للأقصى والأسرى والضفة 

نظمت حركة حماس في المنطقة الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة ظهر اليوم الجمعة، وقفة جماهيرية حاشدة نصرةً للأقصى والضفة وأسرانا في سجون الاحتلال.

وشارك في الوقفة قيادة حركة حماس، والعشرات من الجماهير، رافعين صور شهداء الضفة، ولافتات كتب عليها " أسرانا نصرتكم واجب الأحرار، ستبقى الضفة ومقاومتها عصية على الإنكسار".

وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس د. غازي حمد خلال كلمة له: "إننا أمة واحدة ونجسد طريق طويل وعريق، وشعبنا في كل أرجاء فلسطين يدافع من أجل قضية التحرير، وسنبقى مساندين لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، والمرابطين في المسجد الأقصى".

وأكد حمد أن قضية الأسرى على رأس أولويات الحركة، وأي مساس بهم بمثابة اللعب بالنار، ولن نستسلم مهما كلفنا الثمن.

وأضاف حمد رسالة حماس إلى أحرار العالم أننا ما زلنا ماضون ومتمسكون بحقوقنا، رغم كل الهجمات على شعبنا من قتل واعتقالات، وشعبنا غير قابل للإنكسار.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني موحد في مواجهة غطرسة الاحتلال، مثمناً نضال وجهاد كل المقاومين الثائرين في مواجهة الاحتلال.