الاحتلال يعتزم هدم منزل الشهيد القسامي معتز الخواجا في رام الله

يعتزم الاحتلال هدم منزل الشهيد القسامي معتز الخواجا في رام الله، منفذ عملية ديزنغوف في "تل أبيب" في 9 مارس الحالي.

وأعلن جيش الاحتلال نيته هدم منزل الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله، منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

ونفذ الشهيد القسامي المعتز بالله خواجا، عملية إطلاق نار بطولية في شارع “ديزنغوف” في “تل أبيب” بالداخل المحتل، قتل فيها مستوطن متأثرا بجراحه وأصيب 5 مستوطنين آخرين، والتي جاءت بعد ساعات من جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين.

والخواجا نجل القيادي في حركة حماس الأسير المحرر الشيخ صلاح الخواجا، ويبلغ من العمر (23 عاما)، وهو أسير محرر اعتقل أول مرة لدى قوات الاحتلال ولم يبلغ من العمر سوى 16 عاما، وحكم بالسجن لمدة 22 شهرا وغرامة مالية قدرت بـ4 آلاف شيقل.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الشهيد الخواجا مرة أخرى في عام 2019 ليمضي في سجون الاحتلال عامين آخرين، ليكمل بذلك قرابة 4 أعوام في سجون الاحتلال.

وزفّت حركة “حماس” الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا، وباركت عمليته البطولية متوعدة الاحتلال المجرم بالمزيد، وأكدت على أن عمليته البطولية جاءت ردًّا على جرائم الاحتلال التي اعتقد أنها تردع شعبنا وتضعف إرادته.