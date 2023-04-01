(حورة) و(رهط) تعلنان الإضراب احتجاجًا على إعدام الشاب العصيبي

أعلنت بلدية رهط الإضراب الشامل في المدينة غدًا الأحد، في جهاز التربية والتعليم ما عدا التربية الخاصة، احتجاجًا على إعدام قوات الاحتلال الشاب محمد العصيبي بعد عراك مع جندي (إسرائيلي) إثر اعتدائهم على فتاة في المسجد الأقصى المبارك.

واستنكر رئيس بلدية رهط عطا أبو مديغم الجريمة النكراء وطالب بالتحقيق الفوري لدحر زيف الروايات البوليسية والتأكيد على دعم الروايات التي تؤكد أن الشهيد تم تصفيته بدم بارد إثر تدخله من باب النخوة لمحاولته مساعدة إمرأة يعتدي عليها عناصر شرطة الاحتلال أمام عينيه.

وأعلنت البلدية دعمها قرارات مجلس حورة، وتأجيل الفعاليات الترفيهية الرمضانية برهط ليومين (السبت والأحد) تماشيًا مع قرارات مجلس حورة برئاسة الشيخ حابس العطاونة.

وفي ذات السياق، أعلن مجلس حورة الحداد يومين، مدينًا ادعاءات الاحتلال التي تفيد بأن الشاب حاول الاستيلاء على سلاح جندي (إسرائيلي).

وقال المجلس في بيان "إن ادعاءات الشرطة المفبركة، بأن الشهيد حاول خطف سلاح أحد أفرادها، هو محاولة لتبرير جريمتها، ويخالف كل شهادات المصلين".

يذكر أن شرطة الاحتلال (الإسرائيلي)، أعدمت الشاب العصيبي مساء أمس أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بعد أن أطلقت النار عليه من مسافة صفر.