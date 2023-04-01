قيادي بالنقب (للرسالة): إعدام الطبيب العصيبي رسالة تخويف لن تنجح

قال عطية الأعسم‏ رئيس المجلس الإقليمي للقرى البدوية غير المعترف بها في النقب، إن ‏الشاب الفلسطيني محمد العصيبي، أعدمته بدم بارد سلطات الاحتلال في باحات المسجد ‏الأقصى؛ في محاولة لتخويف وترهيب فلسطينيي الداخل ومنعهم من الوصول للمسجد.‏

وأكد الأعسم في تصريح خاص بـ(الرسالة نت) أن الإعدام استفز سكان النقب؛ لذا أعلنوا ‏الإضراب، ذاكرا أن أعداد المصلين تزداد يوما بعد يوم، والعشرات من الحافلات تحمل المئات من ‏المصلين للصلاة يوميا إلى الأقصى.‏

وأضاف: "الأقصى بالنسبة لشعبنا عقيدة وآية في القرآن؛ لا يمكن التنازل عنها".‏

ونبه إلى أن نظرية التخويف تأتي بنتائج عكسية، وثبت فشلها؛ فكل يوم يزداد إصرار الناس ‏وتعلقهم بالمسجد الأقصى.‏

وأعلنت مدينة رهط بالداخل الفلسطيني المحتل الإضراب غداً الأحد؛ رداً على جريمة إعدام الشهيد ‏محمد خالد العصيبي برصاص شرطة الاحتلال في ساحة المسجد الأقصى المبارك.‏

واستُشهد الطبيب الشاب محمد خالد العصيبي (26 عامًا) من بلدة حورة في النقب المحتل، بعد ‏إطلاق شرطة الاحتلال (الإسرائيلي) النار عليه مساء أمس الجمعة، عند باب السلسلة المؤدي ‏للمسجد الأقصى في القدس.‏

وإثر ذلك، أغلقت شرطة الاحتلال أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، واعتدت على ‏المصلين المارين، وأصحاب المحلات والبسطات التجارية في سوق القطانين.‏

وفي الإطار أكد رئيس الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع، أن ادعاء شرطة الاحتلال أنه ‏حاول خطف سلاح أحدهم كذب وافتراء.‏

وأضاف "الصانع" أن كاميرات الاحتلال توثق كل كبيرة وصغيرة، متحديًا أن تعرض شرطة ‏الاحتلال الفيديو الذي يوثق محاولة اختطاف السلاح كما تدعي.‏

ولفت إلى أن جريمة قتل العصيبي تدق ناقوس الخطر، وهي نتيجة طبيعية لتحريض الوزير ‏العنصري إيتمار بن غفير ضد الجماهير العربية، مطالبًا باجتماع فوري لـ (لجنة المتابعة)، واتخاذ ‏القرار المناسب بما في ذلك الإضراب العام لمنع تكرار الجريمة.‏