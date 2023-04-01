5 تحديات تُغري ميسي للعودة إلى برشلونة

يستمر الحديث عن عودة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، إلى ناديه السابق برشلونة، خلال الميركاتو المقبل.

وزاد رافا يوستي نائب رئيس برشلونة، الجدل عندما صرح أمس الجمعة، أنه تفاوض بالفعل من أجل عودة البرغوث إلى الكامب نو.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ميسي رغم تحقيقه للعديد من الإنجازات والأرقام القياسية، لكن لا يزال أمامه 5 تحديات مغرية لم يحققها عند العودة للبارسا.

وأشارت إلى أن ميسي حصد 35 لقبا مع برشلونة خلال فترته الأولى، لكنه يسعى لكسر الرقم القياسي لريان جيجز الذي حقق 36 لقبا مع مانشستر يونايتد.

وأوضحت أن ميسي اللاعب الأكثر ظهورا بقميص برشلونة في كل البطولات بإجمالي 778 لقاء، لكن لا يزال تشافي يتفوق عليه في عدد المباريات بقميص البارسا في دوري الأبطال.

وخاض ليونيل ميسي 149 مباراة مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا، أما تشافي شارك في 151 مواجهة.

ويعد ميسي أفضل هداف في تاريخ برشلونة برصيد 672 هدفا بكل البطولات، كما يعد الهداف التاريخي للبارسا في مختلف المسابقات باستثناء كأس ملك إسبانيا.

ولدى البرغوث 56 هدفا في كأس ملك إسبانيا، مقابل 64 هدفا في جعبة جوسيب ساميتيير.

ويمتلك ليونيل ميسي في جعبته 41 لقبا، ويريد كسر الرقم القياسي المسجل باسم داني ألفيس الذي حصد 45 لقبا طوال مسيرته الكروية.

وسيكون التحدي الأخير لميسي عند العودة برشلونة، النجاح في إعادة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا بعد صيام 8 مواسم.