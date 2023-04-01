بوكيتينو يضع شرطًا واحدًا لقيادة ريال مدريد

يبقى ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان السابق، من المرشحين البارزين لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" أن بوكيتينو حدد شرطا واحدا مقابل الموافقة على تولي تدريب الملكي.

وأشارت إلى أن المدرب الأرجنتيني اشترط أن يضم نجله سيباستياو، المعد البدني، لأفراد الجهاز الفني.

وأضافت أن ماوريسيو يريد أن يتواجد نجله رفقة المعد البدني التاريخي للنادي الملكي، أنطونيو بينتوس.

وتكهنت تقارير صحفية أن إدارة الملكي تفكر في الإطاحة بالمدرب كارلو أنشيلوتي، إذا فشل الفريق الملكي وخرج بلا ألقاب هذا الموسم.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة تشيلسي في دور الثمانية لدوري الأبطال، ويحل ضيفا على برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، علما بأنه خسر ذهابا على ملعبه بهدف دون رد.

وعلى مستوى الليجا، يحل ريال مدريد ثانيا خلف برشلونة المتصدر بفارق 12 نقطة.