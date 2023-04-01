تشافي يناور بورقة ذهبية قبل الكلاسيكو

يحاول تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، تعويض الغيابات المحتملة للبارسا في الكلاسيكو المقبل أمام ريال مدريد.

ويستعد البارسا لمواجهة الميرنجي، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن تشافي يخطط للدفع بإريك جارسيا في خط الوسط بدلا من قلب الدفاع، لتعويض الغياب المحتمل للهولندي فرينكي دي يونج في الكلاسيكو.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن تشافي جرب جارسيا كلاعب وسط في التدريبات الأخيرة، ويرى أنه يقدم أداء مقنعا.

وأوضحت "ريليفو" أن العديد من الآراء في برشلونة، رجحت نجاح جارسيا في هذا المركز، بسبب قدراته الفنية المميزة، خصوصا على مستوى التمرير.

ويرى تشافي أن جارسيا سيكون الزميل المناسب في خط الوسط إلى جانب المخضرم سيرجيو بوسكيتس.

يذكر أن برشلونة كان قد تغلب على الريال في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" بنتيجة (1-0).