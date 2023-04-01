عمرو: الاحتلال يتجهز أمنيا لتوفير غطاء لذبح القرابين بالأقصى

كشف الباحث المقدسي د. جمال عمرو، عن تـأهب (إسرائيلي) لحماية المستوطنين، أثناء ذبح ‏القرابين، وتوفير الغطاء الأمني لعملية الذبح والنفخ وغيرها من الطقوس التملودية التي تهدد ‏الجماعات المتطرفة بتنفيذها في باحات الأقصى.‏

ودعت الجماعات المتطرفة لأكبر اقتحام يوم الأربعاء القادم في الأقصى، معلنة عن جوائز بمبالغ ‏مالية طائلة لمن ينجح في ذبح القرابين ونشر الدماء في باحات الأقصى.‏

وقال عمرو لـ"الرسالة نت" إنّ عصابات الاحتلال لا تكف عن انتهازيتها، وتحاول استغلال الأعياد ‏التوراتية؛ لتنفذ مشاريعها التهويدية وتنقض على المسجد الأقصى.‏

وذكر أنّ هذه العصابات تعمل بدعم أمني ويجري التجهيز لحمايتها على كل المستويات الفنية ‏والإدارية والأمنية.‏

وأضاف عمرو: "عيد الفصح هو عدوان يتأهب الاحتلال جيدا لفعل ما بوسعه من جرائم تجاه ‏الأقصى خلاله، وسيكون تحديا للمسلمين".‏

وأوضح أن الاحتلال سيفتح الأبواب على مصراعيه لقطعان مستوطنيه، وهذا ما يستدعي تكثيف ‏الرباط، مشيرا الى أن أعداد المصلين تمثل استفزازا للاحتلال وتصيبه بالغيظ.‏