أجهزة السلطة تصعد اعتقالاتها السياسية في الضفة خلال شهر رمضان

تواصل أجهزة أمن السلطة تصعيد انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية في شهر رمضان المبارك، بحق المواطنين والنشطاء والأسرى المحررين بالضفة الغربية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.

ويواصل وقائي السلطة اعتقال المحرر علاء بشكار من نابلس لليوم الثالث على التوالي، والمحرر والمرشح عن قائمة القدس موعدنا خالد براهمة من أريحا لليوم الرابع على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة الحاج منذ رحيب من رام الله، وتلاحق المعتقل السياسي السابق أحمد هريش، في محاولة لاعتقاله لليوم الرابع على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة في رام الله الطالب بجامعة بيرزيت سعد سامي لليوم الـ4 على التوالي، إلى جانب اعتقال الطالب بجامعة النجاح عبد القادر قطناني من نابلس منذ 5 أيام.

وتختطف أجهزة السلطة الشاب أحمد عاهد الخضور من بدو قضاء القدس، والمحرر وليد عصيدة من قرية تل بنابلس لليوم الـ6 على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة اختطاف المطارد للاحتلال المقاوم موسى عطا الله من نابلس لليوم الـ101 على التوالي، والمطارد مصعب اشتية وعميد طبيلة لليوم الـ195 على التوالي.