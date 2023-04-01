إضراب بالداخل المحتل غدا تنديدًا بإعدام الشهيد العصيبي

اتخذت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، اليوم السبت، خطوات احتجاجية إثر جريمة إعدام الشاب الطبيب محمد العصيبي في المسجد الأقصى، على يد شرطة الاحتلال؛ أمس الجمعة.

وجاءت قرارات "لجنة المتابعة" على النحو التالي: إضراب عام وشامل في كل الداخل المحتل يوم غد الأحد، وقفات احتجاجية في مختلف القرى والبلدات اليوم السبت وخلال الأيام القريبة.

وقررت اللجنة إقامة لجنة تحقيق خاصة في قضية إعدام الشهيد محمد العصيبي، وتنظيم مظاهرة قطرية، وتشييع الشهيد في جنازة مهيبة.

وعقد لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، في المركز الجماهيري في بلدة حورة بالنقب، اليوم، اجتماعًا طارئًا، عقب إعدام العصيبي في المسجد الأقصى المبارك برصاص شرطة الاحتلال ليل الجمعة| السبت.

وشارك في الاجتماع عدد من القيادات العربية من الأحزاب ورؤساء سلطات محلية.

وترفض شرطة الاحتلال نشر توثيقات من عملية إعدام العصيبي، فيما تزعم أن المكان الذي نفذت فيه عملية الإعدام غير مزود بالكاميرات.