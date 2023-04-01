حمادة: عملية الدهس بالخليل رد طبيعي على جرائم الاحتلال

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن عملية الدهس التي وقعت في بيت أمر مساء اليوم، رد طبيعي على جرائم الاحتلال وآخرها قتل الطبيب الشهيد محمد العصيبي على أعتاب المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.

وأضاف: "شعبنا سيواصل الرباط والاعتكاف في الأقصى والدفاع عنه بكل السبل أمام هجمات الاحتلال ومستوطنيه، وأبطالنا يعرفون كيف تكسر الحواجز الصهيونية".

وأكد حمادة أن المقاومة متأهبة دوما للدفاع عن شعبنا ومقدساته وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى.

وأصيب ثلاثة جنود إسرائيليين، مساء اليوم السبت، بعملية دهس بالقرب من بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب ثلاثة جنود، 2 منهم بجراح خطيرة والثالث متوسطة، إثر عملية دهس في منطقة الحسبة قرب بلدة بيت أمر.

وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على المنفذ، ما أدى لإصابته إصابة خطيرة في رأسه.

وذكرت المصادر أنَّ عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف التابعة للاحتلال تواجدت في محيط الحدث.