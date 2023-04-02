الحرب الدينية الحرب الدينية

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الاحتلال يقطع الإنارة عن المعتكفين بالأقصى ويحاول إخراجهم

الرسالة نت - القدس المحتلة

أقدمت قوات الاحتلال، مساء السبت، على قطع الإنارة عن المعتكفين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وطرفت على الأبواب والشبابيك وسط محاولات لإخراج المعتكفين.

وقالت مصادر مقدسية: إن قوات الاحتلال حاصرت المصلى القبلي في محاولة لإخراج المصلين ومنعهم من مواصلة الاعتكاف.

ووفق المصادر؛ فإن عشرات المصلين من الرجال والنساء أعلنوا الاعتكاف داخل المصلى.

وفي وقتٍ سابقٍ، دعا الحراك الشبابي الشعبي في القدس المحتلة، جماهير القدس والضفة والداخل المحتل إلى الزحف المقدس إلى المسجد الأقصى المبارك بنية فرض الاعتكاف العظيم والثبات والصمود لتثبيته، بدءا من صلاة التراويح الليلة “ليلة 11 رمضان”، ومواصلته حتى نهاية الشهر الفضيل.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/280546

كلمات مفتاحية

الاحتلال المعتكفين بالأقصى

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.