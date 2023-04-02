الاحتلال يقطع الإنارة عن المعتكفين بالأقصى ويحاول إخراجهم

أقدمت قوات الاحتلال، مساء السبت، على قطع الإنارة عن المعتكفين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وطرفت على الأبواب والشبابيك وسط محاولات لإخراج المعتكفين.

وقالت مصادر مقدسية: إن قوات الاحتلال حاصرت المصلى القبلي في محاولة لإخراج المصلين ومنعهم من مواصلة الاعتكاف.

ووفق المصادر؛ فإن عشرات المصلين من الرجال والنساء أعلنوا الاعتكاف داخل المصلى.

وفي وقتٍ سابقٍ، دعا الحراك الشبابي الشعبي في القدس المحتلة، جماهير القدس والضفة والداخل المحتل إلى الزحف المقدس إلى المسجد الأقصى المبارك بنية فرض الاعتكاف العظيم والثبات والصمود لتثبيته، بدءا من صلاة التراويح الليلة “ليلة 11 رمضان”، ومواصلته حتى نهاية الشهر الفضيل.