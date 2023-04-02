وقفات احتجاجية بالداخل تنديدًا بإعدام الشهيد العصيبي

نظمت مساء السبت، وقفات احتجاجية في بلدات حورة وطمرة وعرابة تنديدا بعملية إعدام الشهيد، د. محمد العصيبي، من بلدة حورة بالنقب على يد عناصر شرطة الاحتلال عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك ليل الجمعة.

وفي مدينة عرابة، رفع العشرات من المشاركين في وقفة احتجاجية دعت إليها اللجنة الشعبية صور الشهيد العصيبي تنديدا بجريمة إعدامه.

وفي حورة، تظاهر العشرات على مفرق البلدة ضد جريمة إعدام الشهيد العصيبي، فيما جرى إغلاق شارع 31 من مفرق "شوكت" إلى مفرق "مولداة" أمام حركة السير.

وفي طمرة، رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وشعارات تندد بجريمة إعدام الشهيد العصيبي، من بينها "المجد والخلود للدكتور محمد العصيبي"، "ارفعوا أيديكم عن الأقصى"، "الاحتلال هو سبب البلاء"، "لا للاحتلال نعم للحرية والاستقلالية"، "القدس عاصمة الدولة الفلسطينية".

ودعا رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، المواطنين إلى الالتزام بالإضراب الأحد. وقال "إننا نشارك اليوم في وقفة احتجاجية ضد التصرفات العنصرية لحكومة نتنياهو ووزرائه أمثال سموتريتش وبن غفير، وعليه سيكون إضرابا شاملا في طمرة ونأمل أن يعم كافة البلدات العربية ردا على إعدام الطبيب الشاب محمد العصيبي بدم بارد، وبحجج واهية والادعاء أنه حاول إطلاق النار والادعاء أن الكاميرات لا تعمل والتي تفضح كذب رواية الشرطة التي تبرر أفعالها الحكومة العنصرية".

وأكد رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح، أن "رسالتنا وحدوية بامتياز مفادها بأننا شعب واحد، وما يمس أبناء غزة والضفة والشتات يمسنا كفلسطينيي الداخل، وما تعرض له المسجد الأقصى المبارك واستشهاد الشاب محمد العصيبي كان صدمة لنا جميعا، فهذه قضيتنا جميعا".

وأضاف "غدا سيكون إضرابا شاملا يشمل كافة المؤسسات والمحال التجارية وهذا التعاضد والمؤازرة ليست جديدة على أبناء طمرة، التي ترسل من خلال الإضراب رسالة وحدوية، تظهر قوة شعبنا وعنفوانه وصموده في مواجهة آلة القتل الفاشية للسلطات الإسرائيلية والحكومة الفاشية العنصرية التي تحكم إسرائيل شأنها شأن كافة الحكومات الإسرائيلية العنصرية".

وتابع "رغم أننا الآن في شهر رمضان المبارك إلا أن ذلك لم يمنع السلطات الإسرائيلية من ممارسة القتل الممنهج واستفزاز أبناء شعبنا من خلال اقتحام المسجد الأقصى المبارك وإطلاق النار على الطبيب الشهيد محمد الذي لم يتسن له ممارسة عمله وأن يحتفل بإنجازه الذي لم يمر عليه سوى أسبوعين اثنين فقط. غدا ستكون هناك مسيرة مرافقة لجنازة الشهيد تعبر عن الغضب العارم إزاء وحشية السلطات وجرائمها النكراء".

وفي آخر المستجدات بقضية إعدام الشهيد العصيبي، سيتم إحالة الجثمان إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير للتشريح بحضور طبيب من طرف العائلة، ومن المزمع أن يترتب ذلك عند الساعة الثامنة صباحا.

عرب 48