"القوى الوطنية والإسلامية" تحذر من تداعيات تنفيذ مخططات المستوطنين بالأقصى

حذرت لجنة القوى الوطنية والإسلامية من تداعيات تنفيذ المستوطنين لمخططاتهم باقتحام المسجد الأقصى يوم الأربعاء المقبل بالتزامن مع "الأعياد اليهودية".

وطالبت "القوى الوطنية والإسلامية" بالتصدي لاعتداءات المستوطنين على حرمة المسجد الأقصى، بإقامة الشعائر التلمودية داخله في خطوة استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وامعانا في إجراءات فرض الهوية الصهيونية على القدس وتهويد مقدساتها.

ودعا أبناء شعبنا في كل مكان للاستنفار الكامل والتعبئة العامة، والجهوزية الكاملة لصدّ ومواجهة اعتداءات المتطرفين الفاشيين على مقدساتنا.

وأكدت اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع التطورات القادمة.

كما ودعت جماهير شعبنا لأوسع مشاركة في فعالية إسناد المسجد الأقصى التي ستقام

يوم الأربعاء القادم بالقرب من معبر بيت حانون الساعة الرابعة بعد صلاة عصر الأربعاء مباشرة.

وباركت "القوى" عملية الدهس التي نفذها الشهيد الثائر الملازم في جهاز الأمن الوطني، محمد رائد برادعية.

وتوجهت بالتحية للأخوة الأبطال، الأسير القائد وليد دقة والشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم57 داعين أبناء شعبنا لمساندتهم، "كما ونطالب أحرار العالم ومنظماته الإنسانية بالتحرك الفوري للإفراج عنهم".