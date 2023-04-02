ريال مدريد مهدد بخسارة نجم كبير في الكلاسيكو

تعرض ريال مدريد لضربة مفاجئة قبل أيام قليلة من مواجهة برشلونة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الاستبعاد المفاجئ لأنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، من قائمة بلد الوليد أثار الانتباه إلى حالة اللاعب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن روديجر عانى في الساعات الأخيرة من انزعاج في الركبة، لذا سيخضع للفحص بالموجات فوق الصوتية يوم الإثنين المقبل، لمعرفة موقفه من خوض الكلاسيكو.

وكان ريال مدريد قد خسر مباراة الذهاب أمام برشلونة على ملعب "سانتياجو برنابيو" بهدف دون رد، أحرزه إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بينما يأتي بلد الوليد في المركز ال15 برصيد 28 نقطة.