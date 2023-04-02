وقفات احتجاجية بالداخل المحتل على جريمة إعدام الشهيد العصيبي

انطلقت مساء الأحد، وقفات احتجاجية في الداخل الفلسطيني، على جريمة إعدام الشهيد محمد العصيبي (26 عاما) من بلدة حورة في النقب، على يد قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك بالتزامن مع تشييع جثمان الشهيد العصيبي، ومواراة جثمانه الثرى في مقبرة "السقاطي" بالقرب من مفرق شوكت في النقب، بمشاركة جماهير حاشدة، في موكب انطلق من بلدة حوارة، بعد تحرير جثمان الشهيد من معهد الطب العدلي (أبو كبير).

ونظمت الاحتجاجات في مدينة أم الفحم ومدينة سخنين وبلدة مجد الكروم وعند مفرق نحف ومفرق قرية البعينة نجيدات، ورفع المشاركون خلالها صور الشهيد العصيبي وصور المسجد الأقصى، وشعارات منددة بجرائم الاحتلال الرامية لردع الفلسطينيين ودفعم إلى الامتناع عن التوافد للأقصى خلال شهر رمضان الذي يتزامن مع "الفصح" اليهودي.

وأغلق المتظاهرون في أم الفحم شارع وادي عارة (65) لأداء صلاة الغائب على روح الشهيد العصيبي، علما بأن التظاهرة انطلقت من ساحة البلدية في المدينة سيرا على الأقدام إلى الشارع الرئيسي، وتعالت صيحات المشاركين بالشعار "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".

كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية بالإضافة إلى شعارات مناهظة لسياسات شرطة الاحتلال التي يتبعها ضد الفلسطينيين في الداخل، وما وصفوه "بجريمة الإعدام الميدانية" التي أودت بحياة الشهيد العصيبي. وردد المتظاهرون الشعارات المناصرة للمسجد الأقصى والقدس المحتلة.

وعند مفرق نحف، رفضع المشاركون اللافتات التي تؤكد على عروبة المسجد الأقصى والمنددة بجرائم الاحتلال والإعدام الميداني للشهيد العصيبي، إذ كتب على بعض اللافتات: "جسد الطبيب العصيبي مساحة مقدسة"، "عصابات الإجرام = شرطة الإجرام"، "القدس عربية"، "دم الشهيد العصيبي لن يذهب سدى".

عرب 48