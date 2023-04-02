الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويطرد المعتكفين فيه بالقوة

أجبرت قوات الاحتلال، مساء الأحد، المعتكفين بالمصلى القبلي من المسجد الأقصى على إخلائه بالقوة، واقتادتهم إلى جهة باب المغاربة وأخرجتهم من المصلى.

واقتحمت قوات الاحتلال كبيرة من جيش الاحتلال ومجنداته المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، تزامناً مع استمرار الاعتكاف فيه.

كما اقتحمت مجندات من جيش الاحتلال المصلي القبلي لإخلاء النساء المعتكفات، وهددت النساء المعتكفات بالاعتقال في حال عدم خروجهن من المسجد الأقصى.



يأتي ذلك فيما كانت قوات الاحتلال قد أعدمت الشاب محمد العصيبي (26 عاما) من النقب، خلال تواجده في المسجد لتأدية الصلاة، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت.

وفي وقت سابق الأحد، اقتحمت مجموعات من المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، التي قامت بإخراج المعتكفين عنوة من المسجد، وإبعاد الشبان عن مسار اقتحامات المستوطنين.

يتبع ..