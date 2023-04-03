حماس: قرار الاحتلال تشكيل مليشيا الحرس الوطني تطور خطير

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، أن قرار حكومة الاحتلال الفاشية تشكيل مليشيات إرهابية تحت مسمى "الحرس الوطني" بقيادة ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير "تطور خطير".

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، :"إن القرار يؤكد أن الحكومة (الإسرائيلية) الفاشية ذاهبة لتصعيد عدوانها ضد شعبنا في مدن الداخل المحتل وممارسة إرهابها عليهم".

وأضاف، "هذا القرار من حكومة الاحتلال الفاشية يؤكد أن السلوك العنصري الفاشي هو المكون الأساس في كل سلوكها وسياستها، وأن عقلية التطهير العرقي مازالت حاضرة في السياسة (الإسرائيلية) ضد أهلنا في الداخل المحتل".

وصادقت الحكومة (الإسرائيلية) ظهر يوم الأحد على إقامة ميليشيا مسلحة تتبع وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير والتي أطلق عليها اسم "الحرس الوطني" حيث ستخضع مباشرة لبن غفير دون الرجوع للشرطة.