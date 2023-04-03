شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد شابين، صباح اليوم الاثنين، وأصيب آخرين بجراح متفاوتة، جراء اندلاع اشتباكات مسلحة بعد اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق في مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال، بعد اقتحامها مدينة نابلس، حيث استشهد الأول بعد إصابته بحالة حرجة ووصل إلى مستشفى نابلس التخصصي، فيما أصيب الثاني إصابة خطيرة، وأعلن عن استشهاده لاحقا.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة جهات بعدد كبير من الآليات العسكرية، وشرعت بمداهمة عدد من منازل المواطنين.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مخيم عسكر وسط المدينة.

واعتقل الاحتلال خلال دهمه المدينة سبعة مواطنين، عرف منهم الشابين عز طوقان ونضال طبنجة بعد اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما.