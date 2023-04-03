في آذار الماضي.. 53 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية الفلسطينية

وثّق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" خلال شهر آذار/ مارس الماضي، ما مجموعه 53 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين.

وقال إن شهر آذار شهد ارتفاعًا في أعداد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين "والتي ارتكب الاحتلال الإسرائيلي القسم الأكبر والأخطر منها".

وبيّن مركز "مدى" في تقريره الشهري، والذي حصلت عليه "الرسالة نت" اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 40 اعتداء، و12 انتهاكًا كانت من قبل جهات فلسطينية مختلفة، بالإضافة لانتهاك واحد ارتكبته منصة "فسيبوك".

40 انتهاكًا إسرائيليًا..

ونوه إلى أن عدد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحريات الإعلامية في فلسطين ارتفع خلال آذار بنسبة 25% مقارنة بما كانت عليه خلال شباط/ فبراير والذي شهد 32 انتهاكًا.

وشكلت الانتهاكات الإسرائيلية ما نسبته 75% من مجمل الانتهاكات المرتكبة خلال الشهر الماضي. وكانت معظم التي تم توثيقها ضمن الأنواع الخطرة على الحريات الإعلامية.

وأوضح مدى: "شكلت استمرارًا لعمليات التضييق على حرية الصحفيين ووسائل الإعلام في ظل الظروف الصعبة التي يعملون بها، والهادفة بشكل أساسي لمنع تغطية الأحداث المختلفة والتي وقعت بنسبة كبيرة في مدينة نابلس على الأخص بلدة حوارة".

ومن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية، إصدار وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير قرارًا بحظر عمل تلفزيون فلسطين (التلفزيون الرسمي) داخل الأراضي المحتلة عام 1948 لمدة 6 أشهر.

واقتحمت شرطة الاحتلال شركة "مارسيل للإنتاج" التي تقدم خدمات إعلامية لتلفزيون فلسطين، وأعقب هذا القرار توجيه استدعاءات رسمية لـ 7 صحفيين من القدس وخضعوا للتحقيق لدى جهاز المخابرات الإسرائيلي.

وتقدمت عمليات احتجاز الصحفيين خلال الشهر جميع أنواع الانتهاكات المُرتكبة من حيث عددها البالغ 15 انتهاكًا، تلاها منع الصحفيين من تغطية الأحداث المختلفة بعدد 9 انتهاكات.

ورصد "مدى" إصابة صحفي بقنبلة غاز في رأسه، واستهداف آخر برصاصة مطاطية في قدمه اليسرى، فيما أصيب صحفي ثالث بحجر ألقاه تجاهه مستوطن في بلدة "حوارة" أثناء التغطية الميدانية.

وصادر جيش الاحتلال مفتاح سيارة صحفي لمنعه من الوصول لأماكن الأحداث في بلدة "حوارة"، وحذف مواد لصحفي آخر، فضلًا عن تعرض طاقم قناة "رؤيا" الفضائية لمحاولة دهس من قبل أحد الجيبات العسكرية.

الانتهاكات الفلسطينية..

سجلت الانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات الإعلامية خلال شهر آذار ارتفاعًا كبيرًا؛ 12 اعتداءً، مقارنة بما كانت عليه خلال شهر شباط، والذي شهد انتهاكين فقط. وجاءت بنسبة 23% من انتهاكات آذار.

وتمثلت الانتهاكات الفلسطينية باعتقال 3 صحفيين، واقتحام مقر تلفزيون وطن ومنع إقامة مؤتمر التحالف الشعبي "14 مليون" ومنع صحفيين من التغطية المؤتمر، والاقتحام وحذف مواد مصورة عن هاتف صحفي.

ولفت مركز "مدى" النظر إلى "تلقي الصحفية نجلاء زيتون من الضفة الغربية لتهديدات من حساب مزور على موقع فيسبوك".

انتهاكات وسائل التواصل الاجتماعي..

انحصرت انتهاكات شركات التواصل الاجتماعي خلال شهر آذار بانتهاك وحيد تمثل بتلقي صفحة "ألترا فلسطين" إنذارات وتقييد محتوى منشوراتها لأسبوعين قبل أن تتمكن من العودة لنشاطها المعتاد.