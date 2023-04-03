مرابطة مقدسية: الاحتلال يخشى الأعداد الكبيرة من المعتكفين بالأقصى

أكدت مرابطة مقدسية أن الأعداد الكبيرة للمصلين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى، تبعث القلق لسلطات الاحتلال والمستوطنين، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف الرباط وشد الرحال.

وقالت المرابطة المقدسية المبعدة عن الأقصى عايدة الصيداوي: "الاحتلال يخشى من تواجد أعداد كبيرة في المسجد الأقصى، لذلك يحاول منع الاعتكاف وإخراج المعتكفين بالقوة من المسجد، لتأمين اقتحامات المستوطنين".

وأضافت الصيداوي أن "الاحتلال لا يريد أي تجمعات فلسطينية داخل الأقصى، خشية على المستوطنين الذين يقتحمون المسجد باستمرار، ويخططون لتنفيذ اقتحامات جماعية خلال الأيام المقبلة".

وأشارت إلى أن "المرابطين لا يمتلكون أي سلاح أو قنابل ولا أداوت حادة، بل سلاحهم قرآنهم، ويجب على كل مسلم الدفاع عن المسجد الأقصى في مواجهة مخططات الاحتلال".

وأدانت حركة حماس اعتداء الاحتلال السّافر على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه ليلة أمس الأحد، ومحاولة إجبارهم على مغادرة المصلّى القبلي بالقوّة وقطع الكهرباء عنهم، وعدّته استفزازاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً فاضحاً لحرمة المقدسات وحرية العبادة المكفولة في كل الشرائع والقوانين الدولية.

ودعت حماس أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل، إلى الاستنفار وتكثيف شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط والاعتكاف فيه، والدفاع عنه في مواجهة مخططات الاحتلال والجماعات الصهيونية المتطرفة التي تسعى لذبح القرابين ولإحياء طقوسها في باحات المسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى، خلال الأيام القادمة.