مقال: قواعد الاشتباك مع الاحتلال تتجدد

ما حدث في جنوب غزة من استهداف طائرت الاحتلال بالدفاعات الجوية يؤكد أولا على جاهزية كتاىب القسام والمقاومة للتصدي لما يقوم به الاحتلال من اعتداءات؛ خاصة أن ما قامت به طائرات الاحتلال من استهداف طائرة مسيرة في موقع للتدريب وخلال نشاط تدريبي للقسام يمثل تجاوزا من قبل الاحتلال كان من الضروري توصيل رسالة له بأن القسام لن يسمح لك بالتعدي على مقدراته خلال التدريب، وأن الرد لن ينتظر أياما أو مناسبات بل سيكون في لحظة العدوان وذلك عندما استهدفت الدفاعات الجوية الطيران الإسرائيلي المغير بصواريخ أرض جو.

القسام في الرد على الاحتلال رسم قاعدة للاشتباك مع العدو تقول بأن التدريب ومواقع التدريب وطائرات التدريب خط أحمر على الاحتلال ان لا يتجاوزه، وسيكون التصدي لجرائمه وغاراته في نفس اللحظة التي يقوم بها بالعدوان .

على الاحتلال أن يعي جيدا قبل تنفيذه لأي عدوان مع من يتعامل؛ يتعامل مع المقاومة الفلسطينية يتعامل مع حركة حماس وكتائب القسام التي أكدت اليوم قاعدة للاشتباك مع العدو قائمة على عدم السماح له بتنفيذ جرائمه فالمقاومة جاهزة ولن يمنعها مانع من تنفيذ ردا على تعدي الاحتلال عليها كما حدث اليوم الإثنين 4 إبريل/نيسان 2023.

ما حدث اليوم يؤكد للاحتلال بأن المقاومة الفلسطينية له بالمرصاد وهي تعد العدة لليوم مشهود، ولكن ذلك لن يمنعها من التصدي للعدوان حال أقدم الاحتلال على تنفيذ عدوانه وصلفه وغرورة، وأن ما يشاهده هو القاعدة التي ستكون في التعامل مع أي حماقة يفكر فيها كما حدث عندما حاول العبث بإستهداف الطائرة المسيرة خلال تدريبات القسام.