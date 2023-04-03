سحب 9 مليارات شيكل من الودائع خلال فبراير الماضي

سحب قطاع الأعمال في كيان العدو 9 مليارات شيكل من الودائع المصرفية، والتي تضاف إلى ما يقرب من 53 مليار شيكل تم سحبها منذ ديسمبر الماضي، وذلك وفقاً للبيانات التي نشرها “بنك إسرائيل” صباح الإثنين.

وهذا يعني أن “الشركات الإسرائيلية” سحبت الأموال من فروع البنوك في كيان العدو، ومن الفروع في الخارج، وقلصت الودائع من 1.18 تريليون شيكل كانت في ديسمبر الماضي – إلى 1.13 تريليون الآن.

تظهر المعطيات أن تقديرات خروج الأموال من كيان العدو أصبحت حقيقة واقعة في الأشهر الأخيرة.

خفض رجال الأعمال العاملون في الكيان بشكل كبير المبالغ التي يحتفظون بها في “البنوك الإسرائيلية”، ويبدو أنهم حولوها إلى بنوك أجنبية أو قنوات استثمار أخرى.

في تحليل أجراه مختصون اقتصاديون حسب الأشهر، يبدو أن معدل إخراج الأموال قد تباطأ بشكل ملحوظ، بين ديسمبر ويناير، حيث سحب العاملين في قطاع الأعمال حوالي 44 مليار شيكل، مقابل 9 مليار شيكل في فبراير، ويقدر حجم الأموال التي خرجت من البنوك العاملة داخل كيان العدو، حوالي 53 مليار شيكل.