شهيدان بقصف (إسرائيلي) على سوريا وقوات النظام تعلن إسقاط عدة صواريخ

استشهد مدنيان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان (إسرائيلي) استهدف نقاطاً في محيط العاصمة السورية دمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية أنه "في تمام الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف البيان أن العدوان أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.

وضربت انفجارات عدة أهدافا في العاصمة السورية دمشق، فجر الثلاثاء، ضمن سلسلة من الهجمات التي شهدتها سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، ونسبت إلى الاحتلال.

