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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
اقتحامات الأقصى تتصاعد سنويًا في عيد الفصح
04 ابريل 2023 . الساعة: 02:40 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
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