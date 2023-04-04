عمرو (للرسالة): الأقصى في حالة ترقب وتوتر وذبح القرابين سيفجر الأوضاع‏

أكد جمال عمرو المختص في الشأن المقدسي، أن الأوضاع في المسجد الأقصى متوترة قبل ‏ساعات من بدء عيد الفصح اليهودي، مشيرا إلى وجود حالة ترقب بين المقدسيين من جهة، ‏وسلطات الاحتلال التي تحشد بعشرات الآلاف من جنودها من جهة أخرى.‏

وقال عمرو لـ"الرسالة نت" إنّ سلطات الاحتلال تحشد قوات غير اعتيادية في باحات الأقصى ‏المبارك؛ بغرض السماح للعناصر المتطرفة باقتحامه وتسهيل عملية الاعتداء عليه في عدوان ‏الفصح.‏

ووصف عمرو ظروف الأقصى بمنتهى القسوة، حيث يتعرض لعملية تزييف واسعة النطاق، من ‏حيث ادعاء الاحتلال وجود حرية وتسهيلات فيما الواقع يخالف ذلك.‏

وأوضح أن الاحتلال يحشد حاخاماته وجنوده؛ بما يشير إلى رغبتهم تحضير اجتياح واسع النطاق ‏في عيد الفصح الذي يبدأ غدا.‏

علاوة عن ذلك، يبعد الاحتلال العشرات عن الأقصى ويمنع الآلاف من الشباب من دخوله مع ‏استمرار عمليات التنكيل والضرب والسحل في باب العامود، بحسب عمرو.‏

ونبه إلى أن ذلك يعود لتدبير الاحتلال لأمر خطير وجلل على المسجد الأقصى غدا"، خاصة ‏مع دعوات ذبح القرابين.‏