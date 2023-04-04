وجهاء الأردن (للرسالة): الرباط في الأقصى واجب ديني وقومي ووطني

أكّد كبير وجهاء عشائر الأردن، الشيخ طراد الفايز، أن فتح الرباط أمام المصلين في المسجد الأقصى يعدّ واجباً دينياً وقومياً ووطنياً.

وقال الفايز لـ"الرسالة نت": إنّ الأقصى أمانة في عنق المسلمين جميعاً، ومن يستطيع الوصول إليه فواجب عليه فعل ذلك ويجب أن يرابط فيه مهما كلف الثمن.

وأوضح أن الأقصى لن يكون لقمة سائغة لدى المحتلين؛ "فخلفه شعب مقاوم، ومن ورائه مقاومة تعرف جيدا كيف تردع تل أبيب".

وتابع الفايز: "على نتنياهو أن يتذكر الابن البار للمسجد الأقصى محمد الضيف، وعليه أن يدرك أن قراره بضرب تل أبيب مرة أخرى أسهل عليه من شربة ماء".

وشدّد على أن الاحتلال اقتربت نهايته وعدوانه يساعد في اقتراب أجله، وفقا لتعبيره.