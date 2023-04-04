الاحتلال يعتقل الصحفي محمد بدر من رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي والأسير المحرر محمد بدر، عقب اقتحام منزله في قرية بيت لقيا جنوب غرب رام الله، وذلك صباح اليوم الثلاثاء خلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

و يعمل الصحفي بدر مع أكثر من صحيفة، وقد جرى اعتقاله مرات عديدة .

تقول زوجته سجود عاصي: "قوات الاحتلال اقتحمت منزلنا، وفحصت البطاقة الشخصية لزوجي، ومن ثم قيّدته ووضعت عصبة على عينيه، واقتادته إلى مكان مجهول".

وارتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال (الإسرائيلي) بعد اعتقال الصحفي محمد بدر إلى 15 صحفيا.