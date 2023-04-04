اقتحامات المستوطنين يوم غد قد تؤدي إلى حرب دينية

حذّر المستشار الإعلامي لمحافظ القدس، معروف الرفاعي، من إقدام الشرطة الإسرائيلية أو المستوطنين على تنفيذ اعتداءات في البلدة القديمة بالقدس، من أجل إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، غدًا الأربعاء، لفتح المجال أمام المستوطنين تقديم القرابين في ساحات الأقصى.

وقال الرفاعي: نحن متخوفون من أن تنفذ اعتداءات جديدة، يقوم بها أحد المستوطنين أو الشرطة الإسرائيلية داخل البلدة القديمة، لأخذ الحجة بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين".

وبيّن معروف أنهم ينظرون إلى اقتحامات المستوطنين يوم غد بعين الخطورة، منوهاً إلى أن هذه الاقتحامات قد تؤدي إلى حرب دينية.

وأشار إلى أنه لأول مرة يُسمح للمستوطنين بذبح القرابين داخل المسجد الأقصى في شهر رمضان، لافتاً إلى أن الاحتلال سيسعى غدًا إلى تقطيع أواصل القدس مع محيطها العربي.