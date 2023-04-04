نشطاء يغردون نصرةً للأقصى تزامنًا مع دعوات المستوطنين لذبح القرابين

أطلق إعلاميون ونشطاء، مساء اليوم الثلاثاء، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي نصرةً للمسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع دعوات المستوطنين لذبح القرابين داخل باحاته.



وتفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون وعرب مع الحملة بالتغريد على وسمي #عدوان_الفصح و #الأقصى_يستغيث، في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال على مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.



وجاءت الحملة تزامنًا مع الدعوات الخطيرة من قبل جماعات المستوطنين المتطرفين لذبح القرابين داخل باحات المسجد الأقصى، ومساندةً ونصرةً للمرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى تصديًا لمخططات العدو.



واعتبر مغردون أن ذبح القرابين في الأقصى دعوة للإنفجار الكبير في وجه بني صهيون، مؤكدين أن للقدس رجال لن يخذلوه ويتركوه لقمة سائغة بيد الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين.



وشدد النشطاء على أن ذبح القرابين في الأقصى جريمة كبرى ومجلبة للوبال على رأس الكيان، داعين كل حر وشريف إلى وضع بصمته في معركة الشرف والدفاع عن المسجد الأقصى.