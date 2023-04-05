(التعليم) تعلن عن وظائف تعليمية جديدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن الوظائف التعليمية للعام 2023- 2024.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه سيتم تقديم الطلبات بشكل إلكتروني عبر بوابة الاستقطاب اعتباراً من 05/04/2023م وحتى تاريخ 19/04/2023 وفق الإجراءات التالية:

- إنشاء حساب عبر الدخول الموحد الخاص بالخدمات الحكومية الإلكترونية من المتقدم نفسه اضغط هنا.

-الدخول لبوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي اضغط هنا.

وأضافت أن المباحث المطلوبة للوظائف هي: لغة عربية – تربية إسلامية – لغة إنجليزية – اجتماعيات - جغرافيا – تاريخ – رياضيات - فيزياء – علوم عامة – كيمياء – أحياء- تربية فنية – تربية رياضية – تربية ابتدائي– تربية تكنولوجية – حاسوب وتكنولوجيا معلومات – علم مكتبات – تربية خاصة - إرشاد تربوي.

وذكرت الوزارة أن الامتحان التحريري للوظائف التعليمية سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 09/05/2023 الساعة التاسعة صباحاً.

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