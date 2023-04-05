هازارد يوجه لطمة قوية لريال مدريد

يستعد البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، لتوجيه لطمة قوية لمسوؤلي الميرنجي، عقب نهاية الموسم الجاري، بحسب تقرير صحفي إسباني.

ومنذ انتقاله لريال مدريد، عانى هازارد من توالي الإصابات، الأمر الذي أفقده فرصة التواجد في التشكيل الأساسي للميرينجي، وأبعده عن حسابات المدربين.



وعلى الرغم من امتداد عقده لنهاية الموسم المقبل، إلا أن ريال مدريد كان ينوي التخلص من هازارد، عقب نهاية الموسم الجاري.



ولكن وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هازارد مصمم على البقاء في ريال مدريد حتى نهاية عقده.



وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي على علم برغبة هازارد في البقاء، وبناء عليه طلب المسؤولون من المدرب كارلو أنشيلوتي، منحه المزيد من الدقائق، وقد بدأ ذلك من مباراة بلد الوليد الأخيرة.



يذكر أن هازارد شارك مع ريال مدريد في 8 مباريات فقط هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.