شاهد| القسام يستهدف طيران الاحتلال بصواريخ أرض - جو

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد مصورة تظهر جانبًا من تصدي الدفاعات الجوية القسامية للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو صباح اليوم الأربعاء.

وفي وقت مبكّر من صباح اليوم الأربعاء أغارت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ على موقع يتبع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة، كما أغارت بعدة صواريخ على موقع للمقاومة قرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها نحو أهداف شرق جباليا شمال قطاع غزة وشرق منطقة خانيونس جنوب القطاع.

من جهتها، تصدت المقاومة بالمضادات الأرضية للطائرات الصهيونية المعادية، كما دوت صفارات الإنذار عدة مرات في المغتصبات المتاخمة لغزة، جراء إطلاق صواريخ من القطاع رداً على القصف والغارات الصهيونية.