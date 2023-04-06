صحيفة عبرية تؤكد.. الحكومة (الإسرائيلية) تخشى اندلاع مواجهة عسكرية مع غزة

أكدت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير بها أمس الأربعاء أن الحكومة (الإسرائيلية) تخشى اندلاع مواجهة عسكرية مع قطاع غزة .

وذكرت الصحيفة العبرية أن حكومة نتنياهو تخشى اندلاع مواجهة عسكرية مع غزة في هذا الوقت تحديدًا، الأمر الذي سيجبر مئات الآلاف من المستوطنين على قضاء عيد الفصح في الملاجئ.

وأوردت صحيفة هآرتس، "قد لا يعيد التاريخ نفسه بالضبط، لكن حادثة الليلة داخل المسجد الأقصى هي نسخة طبق الأصل تقريبًا للأحداث التي وقعت في شهر رمضان قبل حوالي عامين حيث امتدت التوترات في شرق القدس إلى قطاع غزة وأدت إلى عملية (حارس الأسوار)، والآن قد تؤدي الصور القاسية التي التقطت للشرطة (الإسرائيلية) داخل المسجد الليلة إلى نتيجة مماثلة".

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نشرت، "هناك اتصالات من مصر والأردن والمنسق الأممي والإدارة الأميركية لمحاولة إحلال الهدوء".

ويشار إلى أن المسجد الأقصى يشهد تصاعدًا في الأحداث، حيث اقتحمت مجموعات المستوطنين باحات الأقصى صباح اليوم الخميس بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وذلك بالتزامن مع بدء عيد الفصح اليهودي.

وفي ذات الوقت، شنت الطائرات الحربية (الإسرائيلية) سلسلة من الغارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، وذلك بعدما دوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ تجاه الغلاف.

الجرمق الإخباري