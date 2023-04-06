جبارين: المقاومة لن تصمت طويلًا على تمادي الاحتلال في الأقصى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) زاهر جبارين أن المقاومة لن تصمت طويلا على تمادي الاحتلال في المسجد الأقصى؛ مشيرا إلى أن تضحيات وصمود شعبنا في ضفة العياش والقدس والداخل المحتل سيثمر نصرًا وعزًّا قريبًا.

وقال جبارين في تصريحات صحفية: "إنَّ محاولاتَ الاحتلال في صهر إرادة شعبنا لن تفلح أبدًا؛ فشعبنا وفيّ والجيل الحالي هو جيلٌ مقاوِم"، لافتا إلى أنَّ شعبنا ومقاومتنا يمتلكون العزيمة والإرادة؛ وسينتصرون في معركة الأسرى والمسرى مهما تغول الاحتلال.

وأضاف: "الحكومة (الإسرائيلية) الحالية هي حكومة متطرفين وإرهابيين لا حدود لمطامعهم وإجرامهم، وهذا يتطلب منا التوحد للتصدي لها ككتلة واحدة".

ووجه جبارين التحيةَ للجماهير الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها وخاصة في القدس؛ على صمودِهِم وثباتهم في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

ونوه بأن الانتهاكات والمجازر في المسجد الأقصى والمخططات لهدم قبة الصخرة تستوجب على الأمة العربية والإسلامية التحرك لنصرة مسرى نبيِّهم.

ودعا جبارين إلى طرد سفراء الاحتلال من كافة الدول العربية والإسلامية انتصارًا للقضية الفلسطينية ولحرمة الأديان، معتبراً أن التعدّي على أماكن العبادة خط أحمر ولا يمكن لأي مجتمع أو دولة أن تقبل بانتهاك حرمة الأديان.