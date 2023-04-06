وقفات في مدن مغربية تنديدا باقتحام الأقصى

شارك مئات المغاربة بوقفات في عدة مدن بالمملكة، ليلة الخميس، تنديدا باقتحام الشرطة (الإسرائيلية) المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين داخله.

ووفق مقاطع فيديو وصور نشرها حقوقيون من "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية) بمنصات التواصل الاجتماعي، جرت الوقفات مباشرةً بعد صلاة التراويح.

ورفع المشاركون في الوقفات، التي جرت في مدن من بينها فاس ومكناس (شمال)، وجدة (شمال شرق)، تارودانت (وسط)، لافتات تندد بالاقتحام (الإسرائيلي) للأقصى، وتدعم الفلسطينيين.

كما ردد المحتجون، شعارات مساندة للقضية الفلسطينية، رافعين الأعلام الفلسطينية وصور المسجد الأقصى، وفق مقاطع الفيديو المنشورة عبر المنصات الاجتماعية.

وأدانت الخارجية المغربية في بيان الأربعاء، اقتحام الأقصى، وأكدت "ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة".

وفجر الأربعاء، اعتقلت شرطة الاحتلال (الإسرائيلية) مئات الفلسطينيين من المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، بعد اقتحامه والاعتداء على عدد كبير منهم بالضرب.

وتصاعد التوتر في مدينة القدس الشرقية وضواحيها، منذ تشكيل الحكومة (الإسرائيلية) الفاشية برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي، والتي يصفها إعلام عبري بأنها "الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل".