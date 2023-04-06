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^200 مثال: غزة العزة

بالفيديو والصور|| لحظة سقوط الصواريخ في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

الرسالة نت - وكالات

 

 

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الاستهداف القصف قصف من لبنان شمال فلسطين المحتلة مستوطنات الشمال

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