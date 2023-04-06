فلسطينيون يتظاهرون في النقب نصرةً للمسجد الأقصى

تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء اليوم الخميس في النقب نصرةً للمسجد الأقصى، ورفضًا لاعتداءات شرطة الاحتلال على المعتكفين والمصلين فيه.

وقال عضو لجنة التوجيه لعرب النقب أسامة العقبي في حديثٍ خاص مع الجرمق: "من على أرض النقب من بوابة المسجد الأقصى المبارك الجنوبية نقول للمؤسسة الإسرائيلية ارفعوا أيديكم عن مسجدنا قبل فوات الأوان أنتم المعتدين والمحتلين وأنتم من دخلتم للمسجد القبلي لتخرجوا المعتكفين".

وتابع، "اعتكافنا عبادة، وشد الرحال إلى مسجدنا، عبادة، رباطنا في مسجدنا عبادة، لذلك نقول لكل أهلنا في الداخل والنقب بأن يشدوا الرحال إلى الأقصى، ونقول للمؤسسة الإسرائيلية المحتلة لأرض القدس والمسجد الأقصى أن المسجد الأقصى خط أحمر".

وقال المحامي شحدة بن بري من النقب لـ الجرمق: "الشرطة قامت بجلب كل أساليب تفريق التظاهرات لتفريق المتظاهرين، أنا لا أرى هذه الفرق لتفريق التظاهرات في الأوساط اليهودية تظاهراتهم".

وأضاف، "نحن في النقب والجليل والمثلث نقف وقفة واحدة إزاء هذه السياسة وإخوتنا في القدس ليسوا وحيدين ولن ينفردوا بأبناء شعبنا في القدس ولن ينفردوا بالأقصى وسندافع عن هذه الأماكن وعن حق كل إنسان في ممارسة حقه الشرعي بالعبادة".