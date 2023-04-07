عدوان (إسرائيلي) على غزة ولبنان والمقاومة تتصدى

شن الاحتلال (الإسرائيلي) عدوانا واسعا على قطاع غزة ولبنان الليلة، حيث قصف عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية وذلك بعد ساعات من إطلاق قرابة 40 صاروخا من الأراضي اللبنانية على شمال الكيان في أكبر هجوم صاروخي على الكيان منذ العام 2006.

وردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق عدة رشقات صاروخية، كما أعلنت كتائب القسام أن دفاعاتها الجوية تصدت للطيران الحربي الصهيوني في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو

وأفاد مراسل "الرسالة نت" أن طائرات الاحتلال قصفت موقع تونس وصلاح الدين وأرض زراعية في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

وكذلك قصفت موقعا للمقاومة في مدينة بيت حانون شمالي القطاع.

وفي وقت لاحق قصفت مرصدا للمقاومة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

من جهتها ردت الدفاعات الجوية لكتائب القسام باستهداف الطيران المغير بالمضادات الأرضية.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية عدة رشقات صاروخية على مستوطنات غزة، وكذلك استهدفتها بالرشاشات الثقيلة.

وعلى إثر ذلك دوت صافرات الانذار أكثر من مرة في مستوطنات غلاف غزة.

من ناحيتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عدم تسجيل اصابات نتيجة القصف (الإسرائيلي).

وجددت المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ والمضادات الأرضية نحو مستوطنات غلاف غزة أكثر من مرة خلال ساعات الليل.

كما وأطلقت الطائرات الحربية (الإسرائيلية)، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة صواريخ بمناطق مفتوحة في محيط القليلة ومخيم الرشيدية، في قضاء صور جنوب لبنان، قبل أن تغادر الأجواء اللبنانية.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانيّة، فقد تضررت منازل عدّة قريبة من المناطق المستهدفة بقصف الاحتلال (الاسرائيلي)، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشريّة.

بدوره، قال الناطق باسم جيش الاحتلال "الجيش الإسرائيلي هاجم الليلة بنية تحتية وأهدافاً لحماس جنوب لبنان”.

هذا وكان حوالي 30 صاروخًا أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه كيان الاحتلال، ظهر أمس الخميس.

وتأتي هذه التطورات بعد إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان اتجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

وأسفرت الصواريخ عن إصابة عدد من المستوطنين واندلاع حرائق واضرار مادية كبيرة.

وحملت قيادة الاحتلال حركة حماس المسؤولية عن عملية إطلاق الصواريخ التي جاءت بعد اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك.

وتزامنا مع قصف مواقع في جنوب لبنان شنت طائرات الاحتلال غارات على غزة استهدفت موقع رعد التابع للمقاومة وأرض زراعية بحي التفاح شرق غزة.

وأعلن الجيش (الإسرائيلي) انتهاء هجماته في لبنان، مؤكدا استمرارها داخل قطاع غزة.

وبعد قصف عدة صواريخ لموقع بدر التابع للمقاومة اشتعلت النيران فيه بعد استهدافه بالحربي، حيث وقعت أضرار في منازل محيطة به.

كما استهدفت طائرات الاحتلال موقعا للمقاومة شرقي حي التفاح شرق مدينة غزة، في المقابل أطلقت المقاومة صواريخ مضادة لطائرات الاحتلال.

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يتبع،،