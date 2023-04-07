لاعب كويتي يرفض مواجهة منافس (إسرائيلي) في بطولة العالم للمبارزة

انسحب الكويتي أحمد عوض، من بطولة العالم للمبارزة، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب (إسرائيلي).

وأعلن المبارز الكويتي قراره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه اتخذ هذه الخطوة رفضا للاعتراف بـ"الكيان الصهيوني".

وكتب عوض: "الحمد لله على كل حال، تم انسحابي من بطولة العالم المقامة حاليا في بلغاريا، بعد تحديد مواجهتي مع لاعب من الكيان الصهيوني المحتل".

مضيفا: "وذلك رفضا للاعتراف بالكيان الصهيوني المحتل وتضامنا مع دولة فلسطين الشقيقة".

وختم عوض تغريدته بالقول: "كويتيون نحن دائما وأبدا مع القضية الفلسطينية".

ولقي قرار عوض تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون به وبدولة الكويت ومواقفها من القضية الفلسطينية.