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^200 مثال: غزة العزة

حماس شمال غزة تنظم مسيرة حاشدة نصرة للقدس ودعمًا للمعتكفين بالأقصى

الرسالة نت- متابعة خاصة

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس شمال قطاع غزة، مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة ظهر اليوم؛ نصرة للقدس ودعمًا للمعتكفين بالمسجد الأقصى.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في كلمة له، إن شعبنا أثبت أن المسجد الأقصى هو محور الصراع مع العدو الصهيوني. 

وأضاف القانون "الشعب الفلسطيني ينتفض في كل أماكن وجوده انتصارًا للقدس والمسجد الأقصى، وبعث رسالة تحدٍ للاحتلال، بأنه لم يمرر جرائمه في المسجد الأقصى".

وشدد على أن طلقات المقاومين في الأغوار تؤكد أن الرد على جرائم الاحتلال بالأقصى سيكون في كل الساحات. 

وتابع القانوع "استمرار الاعتداءات ومحاولات تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى، سيفجر المنطقة برمتها". 

وأكد أن جرائم الاحتلال بالمسجد الأقصى تذهب بالمنطقة إلى حرب دينية وإقليمية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية يدها ممدودة لتطال الكيان في كل مكان ونقطة، وهي ممتدة في كل الساحات.

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