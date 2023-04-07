"الهلال الأحمر" تقدم الإسعاف الأولي لـ92 مصلياً خلال صلاة الجمعة

قامت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بتقديم خدمات الإسعاف الأولي لنحو 92 شخصاً خلال صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، فيما تم تحويل 3 أشخاص آخرين للمستشفيات لاستكمال العلاج الطبي لهم.

يذكر أن الجمعية نشرت نحو 130 مسعفاً ومتطوعاً في باحات المسجد الاقصى ومحيطه بالبلدة لتقديم خدماتهم الإسعافية والإنسانية للمصلين المتجهين للصلاة في المسجد الاقصى.

كما وتواجدت سيارات إسعاف صغيرة في داخل أزقة البلدة القديمة تسهل نقل الحالات المرضية من داخل المسجد إلى أحد سيارات الإسعاف التي تخدم في محيط البلدة القديمة وتعمل عَلى نقل الحالات إلى مستشفيات المدينة.

يذكر أن قوات الاحتلال أعاقت عمل الجمعية، ومنعت إدخال سيارات الإسعاف الصغيرة للأقصى، وتم نقل الحالات المرضية بالحمل على الأيدي إلى منطقة باب الأسباط.