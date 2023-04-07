ثأرًا للأقصى.. قتيل وإصابات في عملية دهس وإطلاق نار في (تل أبيب)

قتل مستوطن صهيوني وأصيب 7 آخرون، بينهم مصاب في حالة الخطر الشديد، في عملية دهس وإطلاق نار على كورنيش تل أبيب، مساء اليوم.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أنه تم إطلاق النار على المنفذ، الذي استشهد على الفور.

فيما ذكرت نجمة داوود الحمراء، أن القتيل الإيطالي قضى بالرصاص وليس بفعل عملية الدهس والمنفذ لم يطلق أي رصاصة، في إشارة إلى أنه قتل برصاص شرطة الاحتلال.

واستنفر الاحتلال قواته في مكان الحادث، إضافة إلى توجه سيارات الإسعاف.

وصباح اليوم، قتل مستوطنان في عملية إطلاق نار بطولية استهدفت سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة “الحمرا” بمنطقة الأغوار الشمالية في محافظة أريحا.

كما أصيب في العملية التي وقعت على شارع رقم 57 بالضفة الغربية، مستوطنان آخران بدرجات متفاوتة الخطورة، وانسحب منفذو العملية البطولية بسلام.

وتأتي العمليات البطولية ردًا على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى، والاعتداء على المعتكفين.