140 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

القدس المحتلة-خدمة حرية نيوز:

أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاتي العشاء والتراويح اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في اليوم الـ16 من شهر رمضان.

واحتشد قرابة 140 ألف مصلٍ لأداء صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى، رغم تشديدات الاحتلال وتضييقاته.

واعتدى مستوطنون على المصلين الفلسطينيين في البلدة القديمة، عقب خروجهم من أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأصيب أحد الشبان في اعتداء للمستوطنين على الملصين في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، بحماية جنود الاحتلال.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المستوطنين والمقدسيين في سوق القطانين بالبلدة القديمة، عقب اعتداءات المستوطنين على المصلين.

وقام نحو 130 ألف مصلٍ بأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في الأقصى، متحدين الاحتلال وإجراءاته العسكرية، التي حالت دون وصول عددٍ من الوافدين للمسجد من الضفة الغربية والداخل المحتل.

وكان الآلاف من المصلين تمكنوا فجر اليوم، من أداء صلاة فجر الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى، تزامناً مع اعتداء الاحتلال على المصلين عند باب حطة.

وجابت مسيرة حاشدة باحات المسجد الأقصى، تنديداً بعدوان الاحتلال وتأييداً لغزة والمقاومة، وصدح المشاركون بهتافات مؤيدة للمقاومة.

وسبق أن أشادت حركة حماس بالحشود الغفيرة التي تشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال، داعية إلى مزيد من الرباط والاعتكاف إحياءً لشعائرنا الإسلامية، ودفاعاً عن مسرى نبينا الأكرم وحمايته من انتهاكات الاحتلال الفاشي واعتداءات مستوطنيه المتطرفين.