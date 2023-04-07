حماس: اعتداءات الاحتلال ستزيد جذوة المقاومة اشتعالا في فلسطين وخارجها

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن استمرار اعتداءات العدو الصهيوني على شعبنا ومقدساتنا وفي مقدمتها المسجد الأقصى ستزيد جذوة المقاومة اشتعالا داخل فلسطين وخارجها، بل ستفجر المنطقة في وجه الكيان الصهيوني، وهو وحده من يتحمل عواقب ذلك.

وأشادت حركة حماس في بيان صحفي، مساء الجمعة، بالأعمال البطولية للمقاومة في الضفة وغزة ومن لبنان، وحراك شعبنا وأمتنا في مختلف الساحات، داعيةً للمزيد منه، فالأقصى معركتنا جميعا.

وحذرت الحركة الاحتلال من عواقب عدوانه على المسجد الأقصى المبارك ومحاولاته للتهويد والتقسيم وفرض الأمر الواقع.