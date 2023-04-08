من هو منفذ عملية (تل أبيب) يوسف أبو جابر؟

قالت وسائل إعلام عبرية إن الفلسطيني يوسف أبو جابر من بلدة كفر قاسم بالداخل المحتل هو منفذ عملية الدهس في تل أبيب الليلة الماضية، والتي أدت لمقتل شخص وإصابة 6 آخرين، واستشهاده.

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) منزل الشهيد يوسف أبو جابر (45 عامًا) في كفر قاسم، وصادروا بعض الأوراق والأغراض، وحققوا مع ساكنيه.

وأفادت مصادر في البلدة بأن عناصر شرطة الاحتلال والشاباك عاثوا خرابًا في المنزل، واقتادوا بعض ساكنيه إلى مركز شرطة كفر قاسم لإجراء عملية تحقيق معهم بشأن الشهيد.

ولدى الشهيد يوسف أبو جابر عائلة مكونة من زوجة وخمس بنات، ويُعرف بدماثة خلقه ورعايته الفائقة لأبنائه.

وقالت هيئة البث (الإسرائيلية) إن المركبة التي كان يستقلها الشهيد يوسف أبو جابر تعود لزوجته، ولم يكن معه سلاح، كما زعمت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق.

وأكدت شرطة الاحتلال في بيان لها أن الشهيد أبو جابر "ليست لديه خلفية أمنية"، وهو مصطلح يستخدمه الاحتلال للدلالة على عدم وجود اعتقاد لدى أمنه بإمكانية تنفيذ الشخص عملية فدائية، وبالتالي عدم التعامل معه مسبقًا.

من جهتها، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية إن والد منفذ عملية الدهس من الضفة الغربية المحتلة، ووالدته من بلدة كفر قاسم.

وسبق عملية أبو جابر بساعات اعتداء عصابات (تدفيع الثمن) الاستيطانية على ممتلكات الفلسطينيين في بلدة كفر قاسم، وحرق عدد من السيارات وخط شعارات عنصرية.

وكالة صفا