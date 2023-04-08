قتيل وإصابة شاب بجريمة إطلاق نار في حيفا

قُتل مواطن متأثرا بجراحه الحرجة، وأصيب شاب (18 عامًا) في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا، مساء أمس الجمعة.

وأفادت مصادر طبية بوصول المصابين إلى قسم الطوارئ في مستشفى (رمبام) في حيفا، فيما جرى إقرار وفاة أحدهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وأسفرت جريمة إطلاق نار في حيفا عن مقتل محمود زكارنة (55 عامًا) وإصابة شاب (18 عامًا) بجروح طفيفة.



وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل، منذ مطلع عام 2023 إلى 41 قتيلًا.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.