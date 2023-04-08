حراك المعلمين يؤكد مواصلة الإضراب ويدعو لاعتصام أمام المديريات غداً

أكد حراك المعلمين الموحد استمراره في الإضراب، ودعا إلى الاعتصام يوم غد الأحد أمام مديريات التربية والتعليم المركزية في كافة محافظات الضفة.

ودعا الحراك في بيان له، المعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلبة ومختلف الشرائح للمشاركة في هذا الاعتصام.

وأكد مقاطعة اختبار التوجيهي وإجراءاته من مراقبة وتصحيح، واستمرار الاضراب من الطابور الصباحي مع إثبات الوجود (بصمة/ توقيع) مع المغادرة في أي وقت يريده المعلم لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي.

ورأى أن الحكومة "لا ترغب بحل الأزمة" واستعرض في بيانه مطالب المعلمين لافتا إلى أن معظمها لم تتحقق، سواء المتعلقة منها بالشق المالي أو الإداري وظروف العمل كما أوضح البيان.









وطن للأنباء