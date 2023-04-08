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عشرات الشبان يشاركون في مسيرة خيول للجون المهجرة لإحياء ذكرى يوم الأرض

الرسالة نت- الضفة المحتلة

انطلقت ظهر اليوم السبت مسيرة خيول في مدينة أم الفحم باتجاه قرية اللجون المهجرة وذلك لإحياء فعاليات يوم الأرض.

وتأتي هذه المسيرة ضمن فعاليات يوم الأرض التي أعلنت عنها مجموعة "لأجلك بلدي"، تحت اسم: "مسيرة الوفاء الثانية".

وقالت المجموعة في دعوتها: "المجموعة الفحماوية لأجلك بلدي تدعو جموع الفرسان والخيالة للمشاركة في مسيرة الوفاء الثانية، والتي ستقام على أرض اللجون".

وأشارت مصادر محلية إلى أن الخيالة بدأوا في التجمع منذ الساعة الـ 1، في محطة وقود اللجون (مجيدو)، واطلقوا نحو القرية لاحقًا.

المصدر: الجرمق الاخباري

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https://alresalah.ps/p/281044

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