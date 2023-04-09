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مستوطنون يهاجمون مساكن المواطنين بتجمع عين الحلوة في الأغوار

الرسالة نت-الأغوار

هاجم مستوطنون، بعد منتصف الليلة الماضية، مساكن المواطنين في تجمع عين الحلوة في الأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت مساكن المواطنين في تجمع عين الحلوة واعتدت على ممتلكاتهم، ودمرت وحدتين للخلايا الشمسية تعودان للمواطن ساطي عليان دراغمة، بحماية جيش وشرطة الاحتلال.

وشهدت الليلة الماضية، وجودًا للمستوطنين عند عدة مفارق في الأغوار ومنها عين البيضا وعين الحلوة، وذلك بالتزامن مع تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في المنطقة ومحيط طوباس، خاصة عند حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين، إضافة إلى إغلاق عدة طرق تؤدي لتجمعات الأغوار بالمكعبات الإسمنتية والبوابات الحديدية.

 

وكالة وفا

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https://alresalah.ps/p/281075

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عين الحلوة الأغوار

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